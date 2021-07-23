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Büyükşen cinayeti çözülüyor! Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kiralık katil olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 09:35
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Büyükşen cinayeti çözülüyor! Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Konya'da kiralık katillerin adresi karıştırması sonucu saldırıya uğradıkları iddia edilen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin öldürülmesine ilişkin davada Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek 3 gün önce çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına alındı.

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Büyükşen cinayeti çözülüyor! Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Konya'ya getirilen Uzbek, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Büyükşen cinayeti çözülüyor! Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

CİNAYET DOSYASI TEKRAR AÇILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı.

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Büyükşen cinayeti çözülüyor! Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

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Büyükşen cinayeti çözülüyor! Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.