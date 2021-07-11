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Çerkezköy'de korkunç olay! Balkondan arabanın üstüne düşen kadın öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Çerkezköy'de korkunç olay! Balkondan arabanın üstüne düşen kadın öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkondan arabanın üstüne düşen kadın hayatını kaybetti. Polis ve savcı olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, Çerkezköy ilçesine bağlı Gaziosman Paşa Mahallesinde meydana geldi.

Çerkezköy'de korkunç olay! Balkondan arabanın üstüne düşen kadın öldü

İddiaya göre, evinin beşinci katının balkon kısmından aşağıda bulunan otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı.

Çerkezköy'de korkunç olay! Balkondan arabanın üstüne düşen kadın öldü

Kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Çerkezköy'de korkunç olay! Balkondan arabanın üstüne düşen kadın öldü

Alana kısa sürede gelen ekipler ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Çerkezköy'de korkunç olay! Balkondan arabanın üstüne düşen kadın öldü

Olay yerine gelen polis ekipleri de düşme olayına ilişkin inceleme başlattı.

Çerkezköy'de korkunç olay! Balkondan arabanın üstüne düşen kadın öldü

Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki N.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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