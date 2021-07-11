Çerkezköy'de korkunç olay! Balkondan arabanın üstüne düşen kadın öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkondan arabanın üstüne düşen kadın hayatını kaybetti. Polis ve savcı olay yerinde inceleme yaptı.
Olay, Çerkezköy ilçesine bağlı Gaziosman Paşa Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, evinin beşinci katının balkon kısmından aşağıda bulunan otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı.
Kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.
Alana kısa sürede gelen ekipler ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri de düşme olayına ilişkin inceleme başlattı.
Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki N.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...
- Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu
- DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? Oturum süresi...
- DGS kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? 2021 DGS sınavına telefon ve bozuk para ile girilir mi?
- DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?
- 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...
- 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma günü idari tatil yapılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Kritik hafta! ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavları...
- EURO 2020 final tarihi: İtalya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İki takımın istatistikleri...
- Zilhicce ilk 10 günü faziletleri: 2021 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı hadisleri...