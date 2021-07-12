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Genç kadın ormanda alüminyum folyo ile yaptı olay oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Doğada tek başına kalma ve ilkel malzemelerle aletler yapma videoları son zamanlarda sosyal paylaşım sitesi YouTube'da büyük ilgi görüyor. Os Bushcraft and Survival isimli YouTube kanalı bulunan genç bir kadın da bu konsepte uygun videolar çekerek takipçileriyle paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 06:17 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 06:17
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Genç kadın ormanda alüminyum folyo ile yaptı olay oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Son zamanlarda ormanda tek başına hayatta kalma videoları trendler arasında yer alıyor. YouTube'da Os Bushcraft and Survival adlı kanalda genç kadın yaptıklarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genç kadın ormanda alüminyum folyo ile yaptı olay oldu! Görenler gözlerine inanamadı

İşte genç kadının ormanda alüminyum folyo ile yaptığı görenleri hayran bıraktı.

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Genç kadın ormanda alüminyum folyo ile yaptı olay oldu! Görenler gözlerine inanamadı
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Genç kadın ormanda alüminyum folyo ile yaptı olay oldu! Görenler gözlerine inanamadı
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Genç kadın ormanda alüminyum folyo ile yaptı olay oldu! Görenler gözlerine inanamadı