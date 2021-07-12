Genç kadın ormanda alüminyum folyo ile yaptı olay oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Doğada tek başına kalma ve ilkel malzemelerle aletler yapma videoları son zamanlarda sosyal paylaşım sitesi YouTube'da büyük ilgi görüyor. Os Bushcraft and Survival isimli YouTube kanalı bulunan genç bir kadın da bu konsepte uygun videolar çekerek takipçileriyle paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 06:17 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 06:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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