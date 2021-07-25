Evlenmek için Meksika'ya gitmişlerdi! Genç çiftin son mesajları yürek yaktı

Arzu'nun ablası ve ağabeyi ile watsapp grubunda yaptığı son yazışmalarına ulaşıldı. Bir mesajında gelinliğinin ve yüzüğünün fotoğrafını atarak ablasının ve ağabeyinin fikrini soran Arzu, yüzüğünün Arjantin'den geldiğini ve obsidyen taşı olduğunu anlatıyor.