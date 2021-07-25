Evlenmek için Meksika'ya gitmişlerdi! Genç çiftin son mesajları yürek yaktı
Nikah töreni için gittiği Meksika'da Fransız nişanlısı Swann Nagat ile trafik kazasında hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın ablası ve ağabeyiyle yaptığı son mesajlaşmaları ortaya çıktı. Arzu Nena'nın ablası Fatma Gül Karaca, "Bize sosyal medyadan ulaşıldı. Onun da yardımıyla Arzu'nun çanta, telefon ve yüzüğünü bulma şansımız oldu. Henüz elimize ulaşmadı ama gönderecekler." dedi.
Arzu'nun ablası ve ağabeyi ile watsapp grubunda yaptığı son yazışmalarına ulaşıldı. Bir mesajında gelinliğinin ve yüzüğünün fotoğrafını atarak ablasının ve ağabeyinin fikrini soran Arzu, yüzüğünün Arjantin'den geldiğini ve obsidyen taşı olduğunu anlatıyor.
Nişanlısı Swann'ı yüzüğü 5 ay önce sipariş verdiğini ve anca ellerine ulaştığını ifade eden Arzu, obsidyen taşının volkandan okyanusa akan lavların 300-400 yıl içinde kristalleşerek oluşan nadir bulunan bir element olduğunu anlatıyor.
Swann'ın annesinin de gelinliği beğendiğini dile getiren Arzu Nena, altına bot giyeceğini yazıyor. Nikah töreninin yapılacağı otelin bahçesinin fotoğrafını da grupta paylaşan Arzu Nena, "Alta bohem tarzda antika bir halı atayım diyorum.
Swan'a kahve pantolon krem keten gömlek olacak. Belki kahverengi şapka takabilir" şeklinde yazdı. Arzu'nun ağabeyi ve ablası gelinliği ve kıyafeti çok beğendiklerini ifade ediyor.
YÜZÜĞÜ VE TELEFONU BULUNDU
Arzu Nena'nın ablası Fatma Gül Karaca (36), "Arzu ile Swann, Antonio ismindeki Meksikalı otel çalışanı ve eşiyle birlikte ülkenin güneyinde bulunan tatil beldesi olan River Maya'ya gitmeyi planlıyorlarmış. Kısmet olmadı.
Antonio bize sosyal medyadan ulaştı. Onun da yardımıyla Arzu'nun çanta, telefon ve yüzüğünü bulma şansımız oldu. Henüz elimize ulaşmadı ama gönderecekler.
Konakladıkları otelin bahçesinde çardakta nikah kıyılacaktı. Fotoğrafını da attı. 'Çardağın üzerini açtırayım mı, böyle mi kalsın' diye sordu."
"Bize de çikolata müzesinden çikolata almıştı. Kargo ile gönderecekti" dedi. Anne Fatma Yetik (55), "Maaşının bir bölümünü sokak hayvanları için gönderiyordu.
Sokak hayvanlarına mama alın, hasta hayvanları veterinere götürün derdi. Bana, Popi isimli kedimizle çektirdiğim bir fotoğrafımdan hazırladığı anneler günü hediyesi göndermişti.
Sokak hayvanlarını çok severdi. Kızım çok iyi kalpliydi" dedi.
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