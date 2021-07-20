Bakan Kurum oğlu sele kapılarak kaybolan çocuğun ailesini ziyaret etti

550 KONUT İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Selden etkilenen ve sel riski altında olan binaların yerine yapılacak 550 bina için düğmeye basıldığının altını çizen Bakan Kurum "Hem selden etkilenen, hem de sel riski altında olan kardeşlerimizi taşımak amacıyla TOKİ başkanlığımız eliyle 550 konut yapım sürecimizi de başlattık. İnşallah 1 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmiş olacağız. Amacımız Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmaktır. Dün Malatya'da, Giresun'da, İzmir'de ne yaptıysak aynı anlayışla Rize'de de tüm selden kaynaklı hasarları giderip en kısa zamanda vatandaşlarımız sağlam, güvenli konutlarımıza taşımış olacağız" dedi.