Bakan Kurum oğlu sele kapılarak kaybolan çocuğun ailesini ziyaret etti
Rize'deki sel afetininin ardından yaralar sarılmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede hasarı gidermek için çalışmalarına devam ederken sele kapılarak kaybolan Batuhan Delihasan’ın ailesini ziyaret etti. AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, aileyi arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgilendirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Muradiye beldesinde sele kapılarak kaybolan Batuhan Delihasan'ın ilesini ziyaret etti. Anne Ayşe ve baba Mehmet Delihasan ile görüşen Bakan Kurum, aileyi de arama çalışmasını yürüten ekibin lideri AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile telefonla görüştürdü.
''ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ 328'E YÜKSELDİ''
Kurum'un hoparlörünü açtığı telefonda bilgi veren Bozkurt, "Bayram namazının hemen ardından ekiplerimizi araziye sevk ettik. Gönüllerimizle birlikte arama kurtarma ekiplerimiz 328'e yükseldi. 7 köpek timi ile beraber arama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. 4 sahil güvenlik bot ve gemileri ile birlikte 58 personelle derenin denizle birleştiği noktada arama yapılıyor. İnşallah en yakın zamanda size haber vermeyi umuyoruz" dedi.
''ÇOCUĞUMU İSTİYORUM''
Anne Ayşe Delihasan ise "Ben çocuğumu istiyorum, yerini bilmek istiyorum" diye konuştu.
Bakan Kurum, AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt'a yarın öğleden sonra yağış beklendiğini hatırlatarak, yağmur gelmeden kritik noktalarda yoğunlaşmalarını istedi.
''EN KISA ZAMANDA ULAŞACAĞIZ''
Bakan Kurum, telefon görüşmesinin ardından aileye, "Allah'tan ümit kesilmez. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor, en kısa zamanda ulaşacağız" dedi.
550 KONUT İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Selden etkilenen ve sel riski altında olan binaların yerine yapılacak 550 bina için düğmeye basıldığının altını çizen Bakan Kurum "Hem selden etkilenen, hem de sel riski altında olan kardeşlerimizi taşımak amacıyla TOKİ başkanlığımız eliyle 550 konut yapım sürecimizi de başlattık. İnşallah 1 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmiş olacağız. Amacımız Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmaktır. Dün Malatya'da, Giresun'da, İzmir'de ne yaptıysak aynı anlayışla Rize'de de tüm selden kaynaklı hasarları giderip en kısa zamanda vatandaşlarımız sağlam, güvenli konutlarımıza taşımış olacağız" dedi.
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