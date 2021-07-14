Rize'yi sel ve heyelan vurdu! Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin A Haber'de son durumu açıkladı

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Murat Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gidiyor. Rize’de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu. A Haber’e konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Şu an can kaybımız yok” dedi.

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