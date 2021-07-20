Kurban keserken hayatını kaybetti
Denizli Merkezefendi ilçesinde 53 yaşındaki Osman Korkmaz adlı vatandaş, kurban keserken kalp krizi geçirdi. Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kurban kestiği sırada kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde babalarının acı haberi alan ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban kesimi yaptığı sırada fenalaştı. Korkmaz'ın baygınlık geçirdiğini gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.
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