Rize Valisi Kemal Çeber: Birçok köy yolumuz kapandı! Can kaybımız yok

Son dakika... Rize’de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar Murat Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel nedeniyle bölgeye gidiyor. Rize’de sel ve heyelanlarda kaybolanların sayısı 4’e çıktı. Muradiye Beldesinde heyelan sonucu çöken evde göçük altında kalanların sayısının 3 olduğu öğrenildi. Güneysu ilçesinde ise sele kapılan 1 kişi aranıyor. A Haber’e konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Şu an can kaybımız yok” dedi. Rize Valisi Kemal Çeber ise, “Geneysu 219 kg yağış aldı. “Birçok köy yolumuz kapandı. Müdahale ediliyor. Can kaybımız yok” ifadelerine yer verdi.

