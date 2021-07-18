18 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra toprağa verildi

Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra toprağa verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
ABONE OL
Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra toprağa verildi

Yozgat'ta uzman çavuş Hacı Y. (30), kısa bir süre önce nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğretmen Aysel Y.'yi (29) silahla ateş ederek yaşamına son verip aynı silahla intihar etti. Aysel öğretmenin, 7 ay önce sosyal medya hesabından öldürülen kadınların adlarının yazdığı dijital anıtı ''Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum'' notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Bingöl'de görevli Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz tarihi için düğün hazırlığında olduğu ve kısa bir zaman önce nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile geçen gece buluştu. Hacı Y. ve Aysel Y., şehir merkezindeki alışveriş merkezi önünde araçta bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Hacı Y., tartışma esnasında silahı çıkarıp, Aysel Y.'ye ateş etti. Uzman çavuş Hacı Y., ardından aynı tabancayı kafasına dayayarak, ateşledi. Etraftan silah sesini duyan vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonucunda Aysel Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Aysel Y.'nin cesedi, olay yerinde emniyet güçlerinin yaptığı inceleme işlemlerinin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DAVETİYELERİ HAZIRDI

Nikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.

7 AY ÖNCE BEN DE BİR GÜN BURADA ADIMIN YAZMASINDAN KORKUYORUM' PAYLAŞIMINI YAPMIŞ

Öte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.

UZMAN ÇAVUŞ KURTARILAMADI

Yozgat'ta, öğretmen eşi Aysel Yaşar'ı öldürdükten sonra aynı silahla kendisini de vuran Hacı Yaşar, tedavi gördüğü Yozgat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hacı Yaşar'ın cansız bedeni, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AYSEL ÖĞRETMEN SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Aysel Yaşar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yaşar için Sarıtopraklık Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yaşar'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Yaşar'ın tabutunun üzerine ise duvağı örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Aysel Yaşar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

A Haber’e konuşmuştu! ilk ifadesi ortaya çıktı A HABER'E KONUŞMUŞTU! İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mervenur Polat’ın katili hakim karşısına çıktı! Cinayet nedeni… MERVENUR POLAT'IN KATİLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI! CİNAYET NEDENİ…
Kutlu ailesinde bir cinayet daha! KUTLU AİLESİNDE BİR CİNAYET DAHA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA