Baraj gölü bir aileyi yuttu! Amasya'da yürek sızlatan olay

Suluova ilçesinde, serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Suluova Derinöz Barajı'nda kaybolan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Cesetlerin suda kaybolan çocuğun anne ve babasına ait olduğu bildirildi. Kayıp 3 kişi ise Amasya Belediyesi itfaiye su altı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek arama çalışmalarını takip ediyor.