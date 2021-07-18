Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı
Tunceli Pülümür'de Şükrü Karadağ adlı vatandaş, hayvanlarını otlatmak için gittiği dağlık alanda ayı saldırısına uğradı. Hastanede tedavi altına alınan Karadağ, "Dönerken ayağımı yakaladı ve pençe attı. Sonra beni kendisine çekti ben kendimi ileri doğru fırlattım, tekrar çekti. Sonra sırtımdan tuttu ve bıraktı" diye konuştu.
Karadağ, ayının saldırısı sonucunda yaralandı. Şükrü Karadağ, etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Karadağ, saldırı anının anlattı. Ayının, kendisini birkaç pençe vurduktan sonra bıraktığını söyleyen Karadağ, "Hayvanları otlatmaya gittik. Yaylanın arkasındayız ve kocaman kaya vardı. Ardıç ağacının altından birdenbire ayı çıktı. Üstüme atladığı sırada kendimi yana attım. Ne yapacağımı düşünüyorum o anlarda. Dönerken ayağımı yakaladı ve pençe attı. Sonra beni kendisine çekti. Ben kendimi ileri doğru fırlattım, tekrar çekti. Sonra sırtımdan tuttu ve bıraktı. Ben de yuvarlanmaya başladım. Ayı da beni bırakıp kaçtı gitti. Bu bölgede yaylacı çok ve çadırda kalıyorlar. Çadıra ayı sürekli geliyor" dedi.
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