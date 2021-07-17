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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

Son dakika: Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2021
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Son dakika: Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi

Son dakika haberine göre Aleyna Çakır’ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan Ümitcan Uygun, tahliye edildi.

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

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