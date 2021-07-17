Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama!
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, Mersin yangınıyla ilgili 4 kişinin de gözaltına alındığını belirterek, "Yaklaşık 1500 hektar alan bu yangından etkilenmiş durumda. Bir kısmı örtü yangını yani alanın tamamı yandı diyemeyiz ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerinde iki gün önce çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Pembecik Mahallesi'nde 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var.
Alanın tamamı yandı diyemeyiz. 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemleniyor. yangının kaynağı enerji nakil hattı şüphesinden 4 kişi gözaltında. soruşturmaları devam ediyor.
Hatay'daki yangın... Aynı anda 2 ayrı noktada çıkan yangınla alakalı 39 saattir devam eden yangınla bilgilendirme... 1 uçak, 4 helikopter, 140 personelle yangına müdahale sürüyor. 200 hektar alan etkilendi. 1500 hektar zarar gördü, 4 kişi gözaltına alındı.
HASSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA: 200 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, önceki gün iki bölgede çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle bu sabah kontrol altına alındı. Bölgede 200 hektar alan, zarar gördü.
İlçeye bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'ndan önceki gün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, birbirine birkaç kilometre mesafede iki noktadaki yangınlara müdahale etti.
3 gündür devam eden yangın söndürme çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale ile sürdürüldü. Sarp ve dik yamaçların bulunduğu bölgeye ulaşmakta zorlanan ekipler, iş makineleriyle yol açtı. Amanos Dağları'ndaki dumanların azaldığı görüldü.
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