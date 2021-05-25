Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit! Babası Mehmet Esen açıkladı: 'Acı çekerek öleceksin' dediler

'ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDA'

Kızının ölümünün üzerinden 1 yıl geçtiğini ve evladı olmadan ilk Anneler Günü yaşadığını ifade eden acılı anne Hatun Esen, "Öpmeye koklamaya kıyamazdım. Kızım kendisini öldürecek karakterde değildi. Yaşama sevinci vardı, asla canına kıymazdı. İki elim evladımı öldüren ve ona yardım edenlerin yakasında. Bir anne olarak bana en ağır acıyı yaşattılar. Bu dünyada herkesi kandırsa da Allah'ı kandıramaz. Allah'a ve adalete güveniyorum" dedi.