25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit! Babası Mehmet Esen açıkladı: 'Acı çekerek öleceksin' dediler

Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit! Babası Mehmet Esen açıkladı: 'Acı çekerek öleceksin' dediler

Kamuoyunda olarak bilinen ’i öldürdüğü öne sürülen hakkında “tehdit” ve “konut dokunulmazlığını ihlal”den dava açıldı. Acılı anne “İki elim, evladımı öldürenlerin yakasında” dedi. Baba ise, "Oğlumu arayıp 'Seni öldüreceğiz. Kurşunla değil acı çekerek öleceksin' gibi tehditler savuruyorlar, şikâyetçi olduk." diye konuştu. Dava, 28 Mayıs'ta görülecek. Duruşma öncesi evlatlarını kaybeden -Mehmet Esen çifti, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit! Babası Mehmet Esen açıkladı: 'Acı çekerek öleceksin' dediler

Kamuoyunda olarak bilinen , 3 Haziran'da 'deki evinde, erkek arkadaşı tarafından bornoz kuşağı ile asılı halde bulunmuştu.

Olayın ardından genç kızın ölümüyle ilgili davanın bir numaralı şüphelisi Uygun'un Aleyna'yı döverek bayılttığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler üzerine Ümitcan Uygun hakkında tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dava açıldı. Dava, 28 Mayıs'ta görülecek. Duruşma öncesi evlatlarını kaybeden - çifti, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

'ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDA'

Kızının ölümünün üzerinden 1 yıl geçtiğini ve evladı olmadan ilk yaşadığını ifade eden acılı anne , "Öpmeye koklamaya kıyamazdım. Kızım kendisini öldürecek karakterde değildi. Yaşama sevinci vardı, asla canına kıymazdı. İki elim evladımı öldüren ve ona yardım edenlerin yakasında. Bir anne olarak bana en ağır acıyı yaşattılar. Bu dünyada herkesi kandırsa da Allah'ı kandıramaz. Allah'a ve adalete güveniyorum" dedi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİZ" TEHDİDİ

Evlat acısı ile yüreği kavrulan baba Mehmet Esen ise "Evladımın katilinin kim olduğu apaçık ortada. Adli Tıp ve DNA raporları çıktı. Oğlumu arayıp 'Seni öldüreceğiz. Kurşunla değil acı çekerek öleceksin' gibi tehditler savuruyorlar, şikâyetçi olduk. Sosyal medyadan devlet büyükleriyle önceden çektirdikleri fotoğrafları koyup 'Bizim arkamızdalar' diye algı yapıyorlar." dedi.

Baba Esen, "Bunlar kendi annelerini de 'gerçekler ortaya çıkacak' diye öldürdüler. Annesi ile ilgili soruşturma başlayınca infaz edip ortadan kaldırdılar, intihar süsü verdiler. Müge Anlı'yı suçladılar, ona da tehditler savurdular. Devlet de kamuoyu da adaletten yana" ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine 10 Ocak'ta tutuklanmıştı.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK'

Talihsiz genç kızın avukatı Umur Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu davada Ümitcan Uygun yaralama, tehdit ve konut dokunulmazlığından yargılanacak. Mahkemenin istediği evrakların tamamı geldi. Ümitcan evi kendinin tuttuğunu, elektrik ve su faturalarının kendisinin üzerinde olduğunu söylemişti. Ama gelen evraklar bunun aksini ortaya çıkardı. Ev sahibi de evi Ümitcan'ın değil Aleyna'nın tuttuğunu söyledi. Ümit'in hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA