02 Haziran 2021, Çarşamba
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Aleyna Çakır davasında flaş karar! Tanık 'Merve' zorla getirilecek

Ankara'da, 'Aleyna Çakır' olarak tanınan (21), geçen yıl hayatını kaybetti. Aleyna Çakır’ın ölümünden önce dövmesiyle ilgili sevgilisi  hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada, çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık .'nın zorla getirilmesine karar verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Aleyna Çakır davasında flaş karar! Tanık 'Merve' zorla getirilecek

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen 'in geçen yıl 3 Haziran'da 'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olmuştu.

Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı . hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

MÜTALAA TALEBİ

Hakkında farklı suçlamalarla çok sayıda soruşturma olan, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken, çekilen görüntüleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Sema Esen'in ağabeyi ve taraf avukatları da katıldı. Söz alan Esen ailesinin avukatları, dosyaya giren belgelerin maddi gerçeği ortaya çıkardığını, internet aboneliği ile ilgili istenilen belgenin, davanın seyrini değiştirmeyeceğini belirterek, mahkemeden mütalaanın açıklanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise evin Ümitcan Uygun tarafından kiralandığını, bununla ilgili ev sahibinin ifadesinin dosyada mevcut olduğunu belirtip, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini istedi.

TANIK MERVE İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme heyeti, tanık .'nın dinlenmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle dinlenmesinden vazgeçilmesine, olay anında evde bulunan ve çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık .'nın ise adresinin tespit edilerek, zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.

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