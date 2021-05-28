Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! "Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölüm..."

Esen'in avukatı Umur Yıldırım, sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını beklediğini söyleyerek, "Dava için önemli olan bir tanığı dinlettik. Tanık, Aleyna'nın şiddete maruz kaldığını ve zorla çalıştırıldığını açıkça söyledi. Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. Mahkeme tarafından istenen HTS kayıtlarını, ev sahibinin beyanını ve fatura abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

