Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! "Aleyna’ya geliyorum diyen bir ölüm..."
Aleyna Çakır olarak bilinen ve gerçek adı 'Sema Esen' hakkında devam eden duruşmada Esen'in avukatı Umur Yıldırım, "Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı" dedi.
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olarak bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)'le katılırken, tutuksuz olarak yargılanan Enes Ö. ve avukatlar salonda bulundu.
Mahkeme heyeti tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensubu ve izleyici kabul edilmedi.
Esen'e yönelik 'konut dokunulmazlığına ihlal' ve 'tehdit' suçlarıyla hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. haklarındaki suçlamalara karşı savunma yaptı
Duruşmada tanık olarak dinlenen Esen'in ev arkadaşı Sera E., Esen'in birçok kez şiddete maruz kaldığını ve Ümitcan Uygun tarafından zorla çalıştırıldığını söylerken Uygun da bu suçlamaları kabul etmedi.
Esen'in avukatı Umur Yıldırım, sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını beklediğini söyleyerek, "Dava için önemli olan bir tanığı dinlettik. Tanık, Aleyna'nın şiddete maruz kaldığını ve zorla çalıştırıldığını açıkça söyledi. Aslında bu dosya, Aleyna'ya geliyorum diyen bir ölümün dosyasıydı. Tanık bazı şeyleri gerçekliğe kavuşturdu. Mahkeme tarafından istenen HTS kayıtlarını, ev sahibinin beyanını ve fatura abonelikleri geldi. Bunların dosyayı açıklığa kavuşturduğunu düşünüyorum. Sonraki duruşmada mütalaanın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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