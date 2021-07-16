Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi adliyeye sevk edildi

İŞTE BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN İFADESİ

"O gün babam yatsı namazından yeni gelmişti. Daha sonra işte araba dışarıdaydı, içeri aldı. Sonra geldi oturdu, hep beraber televizyon izliyorduk. Önümüzde çay vardı. Kapının açıldığını duyduk. Abimler geldi sandık. Çok süre geçmedi. İçeri bir adam girdi. Ne olduğunu anlamadık. Daha sonra babama hiçbir şey söylemeden ateş etti.

"Babama ateş ettikten sonra silahı bize doğru doğrulttu. Daha sonra silahla uğraşmaya başladı. Tutukluk mu yaptı, ne yaptı bilmiyorum. Ben çok yalvardım. 'Yalvarıyorum vurma' diye çok bağırdım. Çaydanlığı adama fırlattım. Çaydanlığa dipçikle karşılık verdi. Ben o sırada yere düştüm."