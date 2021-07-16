Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme! 2 kişi adliyeye sevk edildi
Türkiye'nin ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı'yla Tatlı Sert" programında öğrendiği cinayette flaş bir gelişme yaşandı. Konya’nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi’ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır çözülmeyi bekliyor. Cinayetin 3 yıldır çözülememesi nedeniyle çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için Müge Anlı'ya konuk olmuştu. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
Türkiye'nin ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı'yla Tatlı Sert" programında öğrendiği cinayette flaş bir gelişme yaşandı. Konya'da Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve aile dışında olan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların çek senet çetesinden oldukları öne sürüldü.
NE OLMUŞTU?
Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de, maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan Metin ve Necla Büyükşen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 13 Temmuz'da 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
BÜŞRA, OLAY GECESİNİ ANLATTI
Büyükşen çiftinin öldürüldüğü sırada evde bulunan ve iddiasına göre, saldırganın tüfeğin dipçiğiyle başına vurmasından sonra ölmüş gibi davranıp, yatak odasının penceresinden atlayarak, yoldan geçen komşularına ait araçla gittiği jandarmaya haber veren kızları Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında keşif için dün olayın meydana geldiği eve götürüldü. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve jandarma komutan yardımcılarının katıldığı keşifte, çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen de yer aldı. Büyükşen, olayın gerçekleşme halini, saldırganın eve girişini ve yatak odasının camından nasıl atlayıp, kaçtığını anlattı.
HTS VE WHATSAPP YAZIŞMALARINA İNCELEME
Gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorgularına, çok yönlü devam ediliyor. Jandarmanın, ailelerin olay günü, öncesi ve sonrasına ait HTS kayıtları ile WhatsApp görüşme dökümlerini ortaya çıkardığı ve bununla ilgili sorgulamalar yaptığı öğrenildi. Ekiplerin, cinayet silahına yönelik adreslerde ele geçirilen av tüfeklerini de incelemeye aldığı belirtildi.
PAYLAŞIMI YÜREKLERİ SIZLATTI
Müge Anlı canlı yayınında tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Osman Büyükşen, 24 kişinin gözaltına alınmasının ardından yaptığı bu paylaşımla dikkat çekti.
Yaşanan gelişmelerinin ardından Osman Büyükşen, Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulundu. Cinayete kurban giden anne ve babasının fotoğrafının altına düştüğü yorumla Osman Büyükşen yürekleri sızlattı.
A HABER'E KONUŞMUŞTU
Büyükşen cinayetiyle ilgili peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından, Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce A Haber'e verdiği röportaj ortaya çıktı.
O gece yaşananları anlatan Büyükşen röportajda şu ifadeleri kullandı:
İŞTE BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN İFADESİ
"O gün babam yatsı namazından yeni gelmişti. Daha sonra işte araba dışarıdaydı, içeri aldı. Sonra geldi oturdu, hep beraber televizyon izliyorduk. Önümüzde çay vardı. Kapının açıldığını duyduk. Abimler geldi sandık. Çok süre geçmedi. İçeri bir adam girdi. Ne olduğunu anlamadık. Daha sonra babama hiçbir şey söylemeden ateş etti.
"Babama ateş ettikten sonra silahı bize doğru doğrulttu. Daha sonra silahla uğraşmaya başladı. Tutukluk mu yaptı, ne yaptı bilmiyorum. Ben çok yalvardım. 'Yalvarıyorum vurma' diye çok bağırdım. Çaydanlığı adama fırlattım. Çaydanlığa dipçikle karşılık verdi. Ben o sırada yere düştüm."
"Daha sonra adam balkona çıktı. O sıra anneme 'Kaçsana' dedim. Arka odaya çıkıp yardım çağırmak istedim. Adam arkamdan gelmiş. Annemi vururken görmedim. Pencereye yönelirken arkamdan asıldı yatağa itti beni. 'Yalvarıyorum yapma' diye bağırdım. Dipçikle kafama vurdu."
"Beni rahatlıkla öldürebilirdi ama öldürmedi. Ben çok kısa süre sonra yataktan kalktım. Odanın kapısından annemin bulunduğu odaya baktım. Kapıyı kapatmış. Tekrar odaya gitmeye cesaretim olmadı. Ben de pencereden çıktım. Daha sonra sokakta koşmaya başladım. Arkamdan araç geliyordu. O da beni jandarmaya götürdü."
"Jandarma eve geldi ve inceleme yaptı. Yaklaşık 1.70 boylarında. Tanıdığım bir insan değildi. Yüzünde maske vardı. Gözlerinden de tanıyamadım. Neden öldürüldüklerine dair aklımıza bir fikir gelmiyor. Siyah bir tişört ve siyah bir pantolon giyiyordu, ellerinde eldiven vardı."
JASAT ÖZEL EKİP KURDU
Konya'daki Büyükşen çifti cinayetinin aydınlatılması için Jandarma Genel Komutanlığı özel ekip kuruldu. Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu. Müge Anlı'da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu. Yayınını bu sıcak gelişmeyle açan Müge Anlı; "Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 10 deneyimli JASAT dedektifi, soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı'na destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz" dedi.
'KAZARA CİNAYET' İDDİASI
Soruşturma kapsamında; Büyükşen çiftinin komşusundan alacağı olan kişilerin, adresi karıştırıp, yanlışlıkla öldürebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak, bu iddia kapsamında 7 kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.
BÜŞRA'YA OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI
Saldırıdan kurtulduğunu önü süren Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi. Büyükşen, olayın gerçekleşme halini, saldırganın eve girişini ve kendisinin yatak odasının camından nasıl atlayıp, kaçtığını anlattı.
1 KİŞİYE DAHA GÖZALTI
Yapılan çok yönlü sorgulamanın ardından bugün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı, 25'e yükseldi. Büşra Büyükşen ve beraberindeki 2 kadın şüpheli ise 24 saat gözaltı süresi esası nedeniyle bugün yeniden sağlık kontrolünden geçirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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