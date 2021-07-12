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Son dakika: İzmir'de korkutan yangın! Ekipler dört koldan müdahale etti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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Son dakika: İzmir'de korkutan yangın! Ekipler dört koldan müdahale etti

Son dakika haberine göre İzmir Bornova'da bulunan ormanlık alanda, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir ormanlık alanda, yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü başarılı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

2 DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Çiçekliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

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