Yıldırım düşen caminin minaresinde yangın! O anlar kamerada

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yıldırım düşen caminin külahı tamamen yandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yaşanan olayda sevindirici olan tarafın can kaybı veya yaralanan olmaması olduğunu ve maddi hasarla atlatılan yangın sonrasında caminin külahının onarılması için çalışma başlatılacağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke Beldesinde bulunan Karaöğnek cami minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu minarenin üzerinde bulunan külah kısmı alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan külahta çıkan yangını vatandaşlar çaresizlik içinde izledi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen caminin külahı kurtarılamadı. Tamamen yanan külahtan geriye caminin minaresi kaldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yaşanan olayda sevindirici olan tarafın can kaybı veya yaralanan olmaması olduğunu ve maddi hasarla atlatılan yangın sonrasında caminin külahının onarılması için çalışma başlatılacağını söyledi.