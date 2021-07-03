04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yıldırım düşen caminin minaresinde yangın! O anlar kamerada

Yıldırım düşen caminin minaresinde yangın! O anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2021 23:46
Güncelleme:04.07.2021 00:17
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yıldırım düşen caminin külahı tamamen yandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yaşanan olayda sevindirici olan tarafın can kaybı veya yaralanan olmaması olduğunu ve maddi hasarla atlatılan yangın sonrasında caminin külahının onarılması için çalışma başlatılacağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesine bağlı Cimitekke Beldesinde bulunan Karaöğnek cami minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu minarenin üzerinde bulunan külah kısmı alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan külahta çıkan yangını vatandaşlar çaresizlik içinde izledi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen caminin külahı kurtarılamadı. Tamamen yanan külahtan geriye caminin minaresi kaldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yaşanan olayda sevindirici olan tarafın can kaybı veya yaralanan olmaması olduğunu ve maddi hasarla atlatılan yangın sonrasında caminin külahının onarılması için çalışma başlatılacağını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yıldırım düşen caminin minaresinde yangın
Yıldırım düşen caminin minaresinde yangın
Sokak ortasında utandıran görüntüler
Sokak ortasında utandıran görüntüler
Vaka sayılarında düşüş sürüyor: 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
Vaka sayılarında düşüş sürüyor: 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan çağrıyı karşılıksız bırakmadı
Başkan Erdoğan çağrıyı karşılıksız bırakmadı
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
Korku dolu anlar! Lüks gelin arabası yandı
Korku dolu anlar! Lüks gelin arabası yandı
Ankara'da hortum dehşeti! Korku dolu anlar kamerada...
Ankara'da hortum dehşeti! Korku dolu anlar kamerada...
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde sanat şöleni
Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde sanat şöleni
Füzeyi andırıyor! Bakın neden esinlendi
Füzeyi andırıyor! Bakın neden esinlendi
Kemal Sunal'ın vefatının 21. yılı
Kemal Sunal'ın vefatının 21. yılı
Otogarlarda bayram yoğunluğu başladı
Otogarlarda bayram yoğunluğu başladı
Otobüs bileti fiyatları düşmedi!
Otobüs bileti fiyatları düşmedi!
Daha Fazla Video Göster