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2 gündür söndürülemeyen yangın! 50'den fazla ev...

Güney Kıbrıs Rum kesiminde dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yangında can kaybı yaşandı. 50'den fazla evin hasar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kısmen kontrol altına alındığı duyuruldu. Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum kesimine yardıma hazır olduklarını duyurdu. Sıcak bölgeden en yeni görüntüler ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...

AA
Giriş Tarihi: 04.07.2021 21:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 22:12
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2 gündür söndürülemeyen yangın! 50'den fazla ev...

Kıbrıs Rum kesiminde dün öğle saatlerinde başlayan ve iki gündür devam eden büyük yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

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2 gündür söndürülemeyen yangın! 50'den fazla ev...

Rum basınında yer alan habere göre, Rum İtfaiye Sözcülüğünden yapılan açıklamada, yangının devam ettiği aktif cephe bulunmadığı ancak bölge bölge yeniden alevlenmeler görüldüğü kaydedildi.

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2 gündür söndürülemeyen yangın! 50'den fazla ev...

Açıklamada, yeniden alevlenme olan bölgelerde mücadelenin devam ettiği ve gece sıcaklık düşünceye kadar yangının kontrol altına alınmış sayılamayacağı belirtildi.

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2 gündür söndürülemeyen yangın! 50'den fazla ev...

Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, yangında 7 köyde 50 civarı evin hasar gördüğünü açıkladı.

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2 gündür söndürülemeyen yangın! 50'den fazla ev...

Yangının başladığı Limasol'a bağlı Arakapa köyünde ise 9 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.