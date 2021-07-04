04 Temmuz 2021, Pazar
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2 gündür söndürülemeyen yangın! 50'den fazla ev...
Güney Kıbrıs Rum kesiminde dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren yangında can kaybı yaşandı. 50'den fazla evin hasar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kısmen kontrol altına alındığı duyuruldu. Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum kesimine yardıma hazır olduklarını duyurdu. Sıcak bölgeden en yeni görüntüler ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 04.07.2021 21:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 22:12
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