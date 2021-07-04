04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 04.07.2021
ABONE OL
Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Kıbrıs Rum kesiminde dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda umutlu olduklarını ancak kritik durumun devam ettiğini kaydetti.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, gün içerisinde Yunanistan'dan bir uçağın yangın söndürme çalışmalarına katılacağını, İsrail ve İtalya'dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris ise Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen bir çiftçinin dört Mısırlı işçisinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Nouris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını kaydetti.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Yangının çıkmasında payı olduğu iddia edilen 67 yaşındaki şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheli, Limasol'da mahkemeye çıkarıldı ve 8 gün daha gözaltında tutulmasına karar verildi.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Kundakçılık olarak görülen olayla ilgili soruşturma ekibi kuruldu.

YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Kıbrıs Rum kesiminde Limasol bölgesine bağlı Arakapas köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrolden çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sebebiyle Rum kesimindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Alevler 10 kadar yerleşim bölgesini etkilerken, bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesilmişti.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Yetkililer, yangında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtmişti.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

Rum hükümeti, yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve İsrail'den yardım talebinde bulunmuştu.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak, Limasol'daki yangının sündürülmesi için yardıma hazır olduklarını iletmiş, Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söylemişti.

Rum kesiminde yangın felaketi: 4 ölü

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA