13 yaşındaki Hamdullah Peker öldü Işın Karaca yasa boğuldu
İzmir'de serinlemek için denize giren 13 yaşındaki Hamdullah Peker hareketsiz hale bulunarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya şahitlik ettiğini belirterek Twitter'dan paylaşımda bulunan Işın Karaca, "Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" ifadelerine yer verdi.
İzmir'in Urla ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulunup, hastaneye kaldırılan Hamdullah Peker (13), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Peker'in elektrikçide çalıştığı ve tatil gününde denize gittiği öğrenilirken, olaya tanık olan şarkıcı Işın Karaca, bir sosyal medya sayfasına, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu yaptı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Urla'nın Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Hamdullah Peker, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra Peker'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü. Peker, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Peker, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamdullah Peker kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Peker'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Hamdullah Peker'in elektrikçi dükkanında çalıştığı ve izin gününde tatile gittiği öğrenildi.
IŞIN KARACA'DAN DUYGULANDIRAN YORUM
Ailesiyle birlikte olaya şahit olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca bir sosyal medya sayfası üzerinden, "Biz bugün ailemle birlikte Özbek'te bu olaya şahit olduk. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim. Denizden gelen imdat sesleri, balıkçı teknelerin telaşı, kıyıda bizlerin duası. Allah'ım sen annesine, babasına sabırlar ver. Gözümün önünden gitmiyor" yorumunu yaptı.
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