13 yaşındaki Hamdullah Peker öldü Işın Karaca yasa boğuldu

İzmir'in Urla ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulunup, hastaneye kaldırılan Hamdullah Peker (13), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Peker'in elektrikçide çalıştığı ve tatil gününde denize gittiği öğrenilirken, olaya tanık olan şarkıcı Işın Karaca, bir sosyal medya sayfasına, "Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim" yorumunu yaptı.