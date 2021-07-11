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Eymen bebek davasındaki kararda ağlatan ifadeler! Annesi canice öldürdü

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Eymen bebek davasındaki kararda ağlatan ifadeler! Annesi canice öldürdü

Annesinin sevgilisi tarafından istenmeyen 5 yaşındaki Eymen bebek vahşice öldürülmüştü. 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Eymen bebeğin davasında karar açıklandı. Cani annei Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Açıklanan gerekçeli karardaki ifadeler Türkiye'yi ağlattı.

İzmir Bornava'da, 1 Eylül 2019'da ormanlık arazideki çukurda ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Duran'ı canice öldürdükleri gerekçesiyle annesi Mine Durak (26) ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin'e (38) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Sanıkları "nitelikli kasten öldürme" ve "eziyet" suçlarından mahkum eden İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararındaki ifadeler okuyanları duygulandırdı.

Hakim Haki Öncü başkanlığındaki mahkeme heyetince hazırlanan 34 sayfalık gerekçeli kararda suça ilişkin bilgi ve kanaatlerin yanı sıra çarpıcı duygusal ifadelere de yer verildi. Durak ile Elçetin'in 5 yaşındaki çocuğa sürekli eziyet ettikleri ve dayak attıkları, Eymen'in cesedini 2 gün araçta gezdirdikten sonra bir çukura gömüldüklerinin anlaşıldığı belirtildi.

KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Kararda, anne Durak'ın savunmasının inandırıcı bulunmadığı, bir çocuğun vefatı sonrası anneden beklenen davranışları sergilemediği, güvenlik görevlilerine haber vermediği, tam tersine cesedi sararak bavula yerleştirdiği ve kokmaması için oda spreyi sıktığına dikkat çekildi.

KISACIK, ACI DOLU ÖMÜR...

Minik Eymen'in bisiklet üzerinde çekilen bir fotoğrafına da yer verilen kararda, "Eymen bebeğin gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaşıyoruz.

Eymen bebeğin küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandı ile sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış, bu dünyada hak ettiği mutluluğu alamayan Eymen bebeğin bedeninin 2 gün boyunca servis aracının arkasında taşınması nedeniyle toprağa kavuşması dahi geciktirilmiştir.

2 günün sonunda ormanlık alanda bir su kuyusuna atılarak üzerine konulan taş ve tuğlalar ile Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılarla dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Eymen bebeğin gülen gözleri asla unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek" denildi.

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