Karaköy'de yumruklar konuştu! Araya girmek isteyen kadınlar nasibini aldı!

Beyoğlu Karaköy'de geçen gece saatlerinde gerçekleşen olayda, 2 grup arasında daha bilinmeyen bir sebepten tansiyon yükseldi.

Tartışmanın giderek büyümesinin ardından çıkan kavgada 2 kişi birbirlerine saldırmaya başladı. Şahıslardan biri ötekini yere yatırıp dövdüğü sırada olaya tanık olan iki genç kadın kavgayı ayırmak istedi. O sırada dövdüğü şahsın üzerinden kalkan saldırgan, kadınlara da şiddet gösterdi.