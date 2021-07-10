Karaköy'de yumruklar konuştu! Araya girmek isteyen kadınlar nasibini aldı!
YAŞAM İHA
İstanbul Karaköy’de bir kişi daha bilinmeyen bir sebeple yere yatırdığı şahsa yumruk ve tokatla saldırdı. Durumu fark edip ayırmak isteyen 2 genç kadın da saldırganın şiddetine maruz kaldı.
Beyoğlu Karaköy'de geçen gece saatlerinde gerçekleşen olayda, 2 grup arasında daha bilinmeyen bir sebepten tansiyon yükseldi.
Tartışmanın giderek büyümesinin ardından çıkan kavgada 2 kişi birbirlerine saldırmaya başladı. Şahıslardan biri ötekini yere yatırıp dövdüğü sırada olaya tanık olan iki genç kadın kavgayı ayırmak istedi. O sırada dövdüğü şahsın üzerinden kalkan saldırgan, kadınlara da şiddet gösterdi.
O ANLAR KAMERADA
Kadın aldığı darbeyle yere savrulurken, arkadaşı ise güçlükle ayakta durabildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından şahısların birbirlerinden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin tarafları gözaltına aldığı bilgisine ulaşıldı.
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