İstanbul’da 8 tane şok operasyon! Yakalanmamak için folyoya kaplamışlar
İstanbul'da 8 operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 123 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde bir TIR'ın dorsesinde X-RAY cihazlarıyla yapılacak kontrollerde vücut ısılarının belli olmaması için kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlenen 2 kaçak yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran ve 9 Temmuz tarihleri arasında, göçmen kaçakçılığına karşı yapılan 8 operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonlar kapsamında 123 kaçak göçmen de yakalandı. Operasyonlarda 3 minibüs, otobüs, 10 adet kamp malzemesi, 2 deniz aracı, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Polis ekiplerinin yaptığı 8 ayrı operasyonda gözaltına alınanların 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 8 kişi ise tutuklandı.
FOLYAYA SARILI GÖÇMENLER YAKALANDI
Bu arada operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapan bir TIR'ın dorsesinde, Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, TIR'ın dorse kapağının mührüne zarar verilmeden özel bir yöntem kullanarak açıldığını tespit etti.
X-RAY cihazlarının vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için de yolcuların kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlendi. TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, 2 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 500 euro karşılığında anlaştığı 2 kişi de gözaltına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? ÖSYM sınav yerleri sorgulama!
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş ne zaman? 2021 Bayram tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi?
- Arefe günü ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2021 bayram tarihi...
- O yarışmacının üstünü çizdi! "Her şey kurgu" iddiası bardağı taşırdı! Survivor sonrasında feveran...
- 2021 DGS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında sona erecek? İşte tarihler...
- The Witcher hayranlarına müjde... The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher yeni sezon tarihi...
- POMEM 27. dönem sözlü mülakat ne zaman? 28. dönem POMEM başvuruları başladı mı, olacak mı? Başvurular...
- Son dakika: 2021 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?