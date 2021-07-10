İstanbul’da 8 tane şok operasyon! Yakalanmamak için folyoya kaplamışlar

FOLYAYA SARILI GÖÇMENLER YAKALANDI

Bu arada operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde yük taşımacılığı yapan bir TIR'ın dorsesinde, Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, TIR'ın dorse kapağının mührüne zarar verilmeden özel bir yöntem kullanarak açıldığını tespit etti.