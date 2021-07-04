Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

HER YERDE ARANIYOR

Polis saldırganı her yerde arıyor. Adamın 170 santimetre boylarında ve 80 kilogram ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Orta boylu ve siyah saçlı olarak tanımlanan saldırgan son olarak siyah bir tişört, yeşil kamuflaj pantolon, siyah spor ayakkabı ve siyah maske ile görüldü.