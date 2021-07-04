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Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

ABD'nin New York kentinde kan donduran bir olay meydana geldi. Siyah tişört ve kamuflaj pantolon giymiş olan adam, önünde yürüyen kadına arkadan saldırdı ardından olay yerinden kaçtı. Kadın şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Siyah tişört ve kamuflaj pantolon giymiş olan adam, önünde yürüyen kadını takip etmeye başladı. Kadın yolunu değiştirse de adam peşinden gelmeye devam etti. Kan donduran olayı ise sokaktaki güvenlik kamerası kaydetti.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

Korkunç saldırı ABD'nin New York kentinde meydana geldi. Brooklyn'deki bir güvenlik kamerasının yakaladığı görüntüler, güpegündüz sokak ortasında yaşanan tecavüz girişimini gözler önüne serdi.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

New York'ta suç oranları hızla yükselmeye devam ederken, Saldırı Pazartesi günü saat 20:10'da Brooklyn'in popüler Williamsburg bölümünde gerçekleşti.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

ARKASINDAN YAKLAŞTI
35 yaşındaki kadın, sıcak bir yaz akşamında yürüyüşe çıktığı sırada, bir adam tarafından takip edilmeye başladı. Pazartesi günü gerçekleşen saldırıda adam, kadına arkasından yaklaştı.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

Genç kadın, arkasında bir yabancının ona yakın bir şekilde yürüdüğünü fark etti ve Morgan Caddesi'nden Stagg Caddesi'ne döndü, ancak Perşembe günü New York Polis Departmanı tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde görüldüğü gibi adam onu takip etmeye devam etti.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

Polise göre, adam kadını tuttu, şortuna uzandı, ona tecavüz etmeye çalıştı ancak daha sonra doğuya doğru kaçtı. Kadın şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

HER YERDE ARANIYOR
Polis saldırganı her yerde arıyor. Adamın 170 santimetre boylarında ve 80 kilogram ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Orta boylu ve siyah saçlı olarak tanımlanan saldırgan son olarak siyah bir tişört, yeşil kamuflaj pantolon, siyah spor ayakkabı ve siyah maske ile görüldü.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

Brooklyn'deki tecavüz girişimi, New York'u alt üst eden cinayet, silahlı saldırı ve tecavüz vakalarında artışa neden olan bir suç fırtınasının son halkası oldu.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

SUÇ ORANINDA KORKUNÇ ARTIŞ
New York Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, tecavüz ve diğer cinsel suçlar geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 25 olmak üzere artış gösterdi.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

2021'in başından bu yana, beş ilde 2 bin 200'den fazla bireysel cinsel suç rapor edildi. Cinayet vakaları ise geçen yıl bu dönemde 189 vakadan 2021'de şimdiye kadar 212 vakaya çıkarak yüzde 12 arttı.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

En büyük artış ise silahlı saldırı vakalarında görüldü. Geçen yıl bu dönemde 503 silahlı şiddet olayı gerçekleşirken bu sayı 718'e çıkarak yüzde 43'lük bir artış gösterdi.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, suça karşı yetersiz tutumuyla suçlanıyor. Cinayet ve silahlı saldırıların yaygın olduğu 70'lerin ve 80'lerin karanlık günlerini anımsatan New York'a "Korku Şehri" takma adını verme konusunda artan bir korku var.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

Vali Andrew Cuomo, New York şehrinin şu anda "ciddi bir suç sorununun" eşiğinde olduğunu ve derhal müdahale edilmezse onarılamaz hasara yol açabileceğini söyledi.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

De Blasio'nun New York Polis Teşkilatı'nın bütçesini 1 milyar dolar kısmaya çağırdığı 'Polis İadesi' kampanyası sonucunda yaklaşık bin 800 polis memurunun işine son verildi.

Genç kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu

Polis, suçtaki artışın De Blasio'nun yaklaşık 600 polis memurunun bulunduğu bir güvenlik birimini dağıtmasından kaynaklandığını iddia etti.

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