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Sokak ortasında utandıran görüntüler! Genç kızların kavgasını esnaf ayırdı

İHA
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Giriş: 03.07.2021 22:51
Güncelleme:03.07.2021 22:52
Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya yansıdı. Genç kızları çevredeki esnaflar zorlukla ayırdı.

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Uzun Sokak diye adlandırılan çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Öfkelenen 2 genç kız çarşı merkezinde kavgaya tutuştu. Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı.

Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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