03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Sokak ortasında utandıran görüntüler! Genç kızların kavgasını esnaf ayırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya yansıdı. Genç kızları çevredeki esnaflar zorlukla ayırdı.
Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Uzun Sokak diye adlandırılan çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Öfkelenen 2 genç kız çarşı merkezinde kavgaya tutuştu. Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı.
Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.