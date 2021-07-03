Sokak ortasında utandıran görüntüler! Genç kızların kavgasını esnaf ayırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya yansıdı. Genç kızları çevredeki esnaflar zorlukla ayırdı.

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Uzun Sokak diye adlandırılan çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Öfkelenen 2 genç kız çarşı merkezinde kavgaya tutuştu. Kavgayı gören 4 esnaf, genç kızları güçlükle ayırdı.

Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.