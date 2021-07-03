SON DAKİKA | Edirne’de ölüm kalım savaşı: Bir kişi selin ortasında böyle mahsur kaldı

Sele kapılan kişinin büyük ihtimalle elektrik akımına çarpıldığını söyleyen Özgür Sayacılar, "Arkadaş büyük ihtimal elektriğe çarpıldı. Ben de bu güzergahtan geçerken aracımla beraber hastaneye götürdük. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Hastaneden aldığımız bilgiye göre de şu anda hayata döndüğünü ve yoğun bakıma alındığını söylediler. Yanımdaki arkadaş ilk yardım eğitimi aldığı için hayata döndürmek için her şeyi yaptı. Hastaneye gittiğimizde kusmaya başlamıştı. Şu anda gelen bilgiye göre iyi olduğunu duyuyoruz" dedi. Fahri Yıldıztabya ise "Dokunur dokunmaz elektriğe kapılmış. Kurtulunca hemen kucakladık hastaneye götürdük. Baygın haldeydi" diye konuştu.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, EVLERİ SU BASTI, YOLLAR KAPANDI

Edirne'de yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak ve yer yer dolu yağışı hayatı felç etti. Fırtına ağaçları, devirdi şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi, evleri su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, çok sayıda kişi evleri ve işyerlerinde mahsur kaldı. Sokak ve caddelerin suyla kaplandığı bölgelerde ise araçlar mahsur kaldı, bu caddeler ile bazı köy yolları ise tedbir amaçlı kapatıldı.