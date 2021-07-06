İstanbul'da korkunç cinayet! Evlilik hazırlığındaydı nişanlısı öldürdü

İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralı Zeynel Yıldırım'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Hemen ameliyata alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.