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Antalya'da kan donduran cinayet! Bornoz kuşağıyla boğazını sıkmış!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Antalya'da kan donduran cinayet! Bornoz kuşağıyla boğazını sıkmış!

Son dakika haberine göre Antalya'da özel bir firmada görev alan Gülsüm Taç, 24 Mayıs tarihinde işe gelmeyince meraklanan iş arkadaşları, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Emniyet güçleri Taç'ın evine gittiğinde gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Antalya'ya özel bir şirkette çalışan Gülsüm Taç 24 Mayıs'ta işe gitmedi. Taç'tan haber alamayan ekip arkadaşları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Emniyet güçleri ihbarın ardından harekete geçerek kadının evine gitti. Emniyet güçleri, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girdiğinde, mutfakta kahvaltı masasındaki Taç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ YAPILDI

Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopside, Taç'ın vücudunda darp izi olmadığı, kesici ve ateşli silah yarası bulunmadığı, ölümünün kalp krizi olabileceği, ancak kesin ölüm nedeninin detaylı otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Ardından Taç'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

SEVGİLİSİNDEN İTİRAF GELDİ!

Adana'da 27 Mayıs'ta polis merkezine giden ve resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, Antalya'da evinde ölü bulunan Gülsüm Taç'ı tanıdığını, yaklaşık 2,5 yıldır sevgili olduklarını söyledi. Yılmaz, bir süre önce Antalya'ya giderek onun evinde kaldığını, bir sabah kalktığında onu mutfakta ölmüş halde görüp korkarak kimseye söylemediğini, Adana'ya döndüğünü söyledi. Bunun üzerine 'yardım ve olayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemekten' hakkında işlem yapılan Yılmaz, serbest bırakıldı. 28 Mayıs'ta polisi telefonla arayan Yılmaz, Gülsüm Taç'ı öldürdüğünü söyleyip, vicdan azabı çektiği için intihar edeceğini belirtti. Bunun üzerine polis, şüphelinin adresine gitti. Yılmaz, evde intihar girişiminde bulunmuş halde bulundu.

BORNOZ KUŞAĞIYLA ÖLDÜRMÜŞ

Hastaneye kaldırılıp tedavi edilen Yılmaz ifadesinde, 12 Mayıs'ta Gülsüm Taç'ın yanına gittiğini, 22 Mayıs'a kadar yanında kaldığını, kendisinin Adana'ya dönmek istediğini, ancak sevgilisinin buna izin vermediğini söyledi. Banyoda onu öldürmeye karar verdiğini aktaran Yılmaz, sevgilisinin boğazını bornoz kuşağıyla sıkarak öldürdüğünü belirtti. Şüpheli ifadesinde, kocasından uzun süredir ayrılmadığı, kendisinin de Adana'ya gitmesine ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği için Taç'ı boğarak öldürdüğünü kaydetti.

HER DETAYI TEK TEK DÜŞÜNMÜŞ

Cem Yılmaz, cinayeti örtbas etmek ve boynundaki morlukların görünmemesi için fondöten sürdüğünü söyledi. Daha sonra kıyafetlerini giydirip mutfakta kahvaltı yaparken boğularak ölmüş izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmek ve peynir koyduğunu, ocağa da süt koyup altını yanık halde bıraktığını ifade etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Antalya polisi ile irtibata geçip şüpheliyi teslim etti. Antalya'da adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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