Bebeklerin biberonlarına fare zehri koymuş! Anneannenin itirafları kan dondurdu!
Son dakika! Ankara'da tartıştığı kızı ve 2 torununu tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen ve ardından da intihara kalkışan anneanne, hastanede emniyet güçlerine verdiği ilk ifadelerinde kan donduran açıklamalarda bulundu.
Ankara Mamak ilçesindeki Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evinde aralarında gerginlik çıkan kızı Meryem Atsak'ı (23), 9 aylık Merve ile 3 yaşındaki Ömer adındaki 2 torununun yaşamına son verdiği öne sürülen anneanne intihara kalkışmıştı. Yoğun bakımda servisindeki tedavisi sona eren anneanne Öznur Aydın'ın ilk ifadeleri hayrete düşürdü.
FARE ZEHRİYLE HEM KENDİNİ HEM DE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEYE KALKTI
Aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi. Çocuklarda yetim kalmasın diye onları da zehirleme kararı alındı. Anne Meryem önce Merve'ye ait biberon ile Ömer'in içeceğinin içine fare zehri koydu ardından da kendileri de fare zehrini içerek etkisini göstermesi için bir süre bekledi. Fare zehri etkili olmaması üzerine Meryem Atsak babasına ait ruhsatsız tabancayla 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
ANNEANNE: BU GÖRÜNTÜYE DAYANAMADIM
Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.
AYRINTILAR TEK TEK İNCELENECEK
Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Evde delil olabilecek tüm materyaller ile olayda kullanılan silah balistik incelemeye gönderildi. Öznur Aydın'ın iddialarını silah üzerinde yapılan inceleme ve adli tıp kurumunda gelecek rapor belirleyecek.
Meryem Atak'ın silah ile atış yapıp yapmadığı elinde ve kolundaki barut izine bakılacak. Anne ve çocukların ölüm pozisyonları detaylı şekilde incelenecek.
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