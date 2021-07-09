Bebeklerin biberonlarına fare zehri koymuş! Anneannenin itirafları kan dondurdu!

FARE ZEHRİYLE HEM KENDİNİ HEM DE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEYE KALKTI

Aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi. Çocuklarda yetim kalmasın diye onları da zehirleme kararı alındı. Anne Meryem önce Merve'ye ait biberon ile Ömer'in içeceğinin içine fare zehri koydu ardından da kendileri de fare zehrini içerek etkisini göstermesi için bir süre bekledi. Fare zehri etkili olmaması üzerine Meryem Atsak babasına ait ruhsatsız tabancayla 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.