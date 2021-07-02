İntihar mı cinayet mi? Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme: Kendine getirmek için dövdüm

Senem T., "Olay günü ben Elif'in bizim yanımıza gelmesini istemedim. Çünkü her geldiğinde 'Canım sıkkın' diyerek alkol almak istiyordu. Elif'in psikolojik sorunları vardı. Ailesinden baskı görüyordu. Benim ailem Elif ile görüşmemi istemiyordu. Elif benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi" dedi.

Elif'le daha önce birçok kez kavga ettiğini belirten Senem, "Hatta bir keresinde polisler de müdahil oldular. Olay günü ormanlık alana gittik ben 3, 4 bardak viski içtim. Elif daha sonra 'Cebeci köyüne gidelim fotoğraf çekiliriz' dedi. Arabadayken Tuana'nın telefonu Elif'in elindeydi. Daha sonra arabadan inince Elif Tuana'nın telefonunu yere attı. Ben de kendisine bağırdım" dedi.