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Sakarya'da serinlemek için nehre giren gencin ölüsü bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Sakarya'da serinlemek için nehre giren gencin ölüsü bulundu

Sakarya Karasu'da, cumartesi günü serinlemek için arkadaşlarıyla nehre giren Emirhan Henden (20) akıntıya kapıldı. Gencin bir süre sonra cansız bedeni bulundu.

Hadise, 3 Temmuz günü, Sakarya'nın Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde gerçekleşti. 20 yaşındaki Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısındaki hayvanlara yem vermek için botla karşı tarafa geçmek istedi.

''ARKADAŞLAR BEN GİDİYORUM HAKKINIZI HELAL EDİN''

Henden, cep telefonu ile kendisini kayda alan arkadaşlarına, "Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin" dedikten sonra botun yanına gitmek için suya girip yüzmeye başladı.

Bu esnada akıntıya kapılan Henden, bir müddet sonra da gözden kayboldu.

CESEDİ BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arama çalışması başlattı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, dalgıç polisler, arama kurtarma ekipleri, vatandaşlar ve ilçedeki tekne sahipleri arama çalışmalarına destek oldu. Emirhan'ı bulmak için mahalle sakinleri sabah erken saatlerinde çalışmalara devam ederken, yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta Hürriyet Mahallesi mevkiinde gencin cesedi su üstünde görüldü. Emirhan'ın cansız bedeni kurtarma ekiplerince bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Ceset morga kaldırıldı.

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