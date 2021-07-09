Sakarya'da serinlemek için nehre giren gencin ölüsü bulundu

''ARKADAŞLAR BEN GİDİYORUM HAKKINIZI HELAL EDİN''

Henden, cep telefonu ile kendisini kayda alan arkadaşlarına, "Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin" dedikten sonra botun yanına gitmek için suya girip yüzmeye başladı.

Bu esnada akıntıya kapılan Henden, bir müddet sonra da gözden kayboldu.