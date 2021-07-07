İzmir’de minibüsün otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne, durumu iyi olan minibüs sürücüsü Yüksel B., ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.