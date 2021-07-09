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İstanbul Şişli'de engelli scooter sürücüsü çöp kamyonunun altında kalarak öldü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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İstanbul Şişli'de engelli scooter sürücüsü çöp kamyonunun altında kalarak öldü!

İstanbul Şişli'de engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü dengesini kaybederek çöp kamyonunun altında kaldı. Kaza yerinde ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza İstanbul Şişli'de saat 21.30 sularında meydana geldi. İddialara göre, işitme engelli Adem Demirkıran (40) elektrikli scooter ile Halaskargazi Caddesi üzerinde hareket halindeyken Şişli Belediyesine ait çöp kamyonu ile taksi arasında sıkıştı.

Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi.

ÇÖP KAMYONU SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Adem Demirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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