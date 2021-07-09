İstanbul Şişli'de engelli scooter sürücüsü çöp kamyonunun altında kalarak öldü!

ÇÖP KAMYONU SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Adem Demirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü.