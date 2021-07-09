Frenle gazı karıştıran sürücü trafoya çarpıp korkuluklardan uçtu

İlginç kaza, geçen gün saat 13.00 sularında Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre sabah sularında evinden çıkan Kadriye M., 34 DR 6309 plakalı aracına binerek hareket etti. Kadın şoför bir müddet ilerledikten sonra sokak üzerindeki bir binanın önüne aracını park etmek istedi. Fakat tam da bu esnada fren yerine gaza basan Kadriye M., bir iş yerinin tabelasını yerinden söktü.