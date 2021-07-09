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Frenle gazı karıştıran sürücü trafoya çarpıp korkuluklardan uçtu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Frenle gazı karıştıran sürücü trafoya çarpıp korkuluklardan uçtu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir sürücü, aracıyla frenle gazı karıştırınca aksiyon filmlerini aratmayan bir kaza meydana geldi. Tabelayı yerinden söken sürücü trafoya vurduktan sonra havalanarak korkulukların üstünden sitenin bahçesine uçtu.

İlginç kaza, geçen gün saat 13.00 sularında Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre sabah sularında evinden çıkan Kadriye M., 34 DR 6309 plakalı aracına binerek hareket etti. Kadın şoför bir müddet ilerledikten sonra sokak üzerindeki bir binanın önüne aracını park etmek istedi. Fakat tam da bu esnada fren yerine gaza basan Kadriye M., bir iş yerinin tabelasını yerinden söktü.

TRAFOYA ÇARPTI, KORKULUKLARIN ÜZERİNDEN BAHÇEYE UÇTU

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, trafoya çarptıktan sonra korkulukları aşarak bir binanın bahçesine uçtu. Akıllara durgunluk veren olayda otomobil binaya çarparak durabildi.

ŞOK GEÇİRDİ

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan kadın, bir süre şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı kazada bahçeye uçan otomobil, çekici ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Hava yastıkları da patlayan araç, emniyet otoparkına götürüldü.

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