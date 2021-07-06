18 yerinden bıçaklanmıştı! Acılı babadan karara tepki: Kızım asıl şimdi öldü

"FULYA ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ"

Acılı baba, katile verilen tahrik indirimine isyan ederek, "Katil kızımı 18 yerinden bıçaklıyor. Acımasız ve vahşice öldürüyor. bizi sonsuz bir acıya gömüyor. Ve bu katile mahkeme indirim uyguluyor. Fulya asıl şimdi öldü. Ben her bıçak gördüğümde tekrar tekrar doğranıyorum. Benim kızım Zürih Üniversitesi Bankacılık Bölümü mezunu 6 dil bilen vasıflı bir insandı. Biz onu bu katil 18 yerinden doğrasın diye yetiştirmedik" dedi.

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