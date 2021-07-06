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18 yerinden bıçaklanmıştı! Acılı babadan karara tepki: Kızım asıl şimdi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2021
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18 yerinden bıçaklanmıştı! Acılı babadan karara tepki: Kızım asıl şimdi öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Genç kızın ailesinin yaptığı itiraza rağmen Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onayladı.

Yıllarca İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan ve 6 dil bilen bankacı Fulya Özdemir, Antalya Kaş'a yerleşip resim ve ağaç süsleme yapmak istiyordu. 2015 yılı başında bu hayalini gerçekleştirdi. İsviçre'deki kariyerini bırakıp Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada tek başına yaşamaya başladı.

Villada bir atölye kurdu, arkadaşlar edindi. Ancak 15 Ekim 2016'da genç kız, bir yıldır tanıdığı ve arkadaşlık yaptığı Atilla Makta tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

22 suçtan sabıkalı olan Makta, olaydan sonra yakalanıp, tutuklandı. Makta ifadesinde, Fulya Özdemir'i bir anlık öfke sonucu öldürdüğünü, Özdemir'in kendisine kötü davrandığını iddia etti.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulayıp, 18 yıl hapis cezası verdi. Gerekçeli kararın ardından Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan, yerel mahkemenin kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesi'ne dilekçe ile itiraz etti.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onayladı. Bir kez daha yıkılan aile, avukatları aracılığıyla dilekçe vererek karara tekrar itiraz etti.

KIZIM ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanan anne Nazan ve baba Eyvaz Özdemir, kızları öldürüldüğü günden bu yana uyku uyuyamadıklarını söyledi.

"FULYA ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ"

Acılı baba, katile verilen tahrik indirimine isyan ederek, "Katil kızımı 18 yerinden bıçaklıyor. Acımasız ve vahşice öldürüyor. bizi sonsuz bir acıya gömüyor. Ve bu katile mahkeme indirim uyguluyor. Fulya asıl şimdi öldü. Ben her bıçak gördüğümde tekrar tekrar doğranıyorum. Benim kızım Zürih Üniversitesi Bankacılık Bölümü mezunu 6 dil bilen vasıflı bir insandı. Biz onu bu katil 18 yerinden doğrasın diye yetiştirmedik" dedi.

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