30 Haziran 2021, Çarşamba
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Instagram'da yeni dolandırıcılık yöntemi! Bu kadarına da "pes" diyeceksiniz...
SON DAKİKA: Son dönemde sosyal medya platformu Instagram'ı aktif olarak kullanan dolandırıcılar, her paylaşımın altına yorum yaparak çeşitli vaatlerle insanları kandırıyor. Konunun uzmanı SODİMER Başkanı Levent Eraslan, bu kritik husus hakkında açıklamalarda bulundu. Eraslan, son zamanlarda tırmanışa geçen bu durumun, kullanıcılara az parayla çok büyük paralar kazanmayı vaat ettiğini bildirdi. Levent Eraslan, bu gibi olaylar karşısında vatandaşların yapması gerekenleri anlattı.
Giriş Tarihi: 30.06.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 21:27
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