Instagram'da yeni dolandırıcılık yöntemi! Bu kadarına da "pes" diyeceksiniz...

"KULLANICILARA BÜYÜK PARALAR KAZANACAĞINI VAAD EDİYORLAR"



Son zamanlarda trend haline gelen bu durumun, kullanıcılara az parayla çok büyük paralar kazanmayı vaad ederek onları kandırıp paralarını almak üzerine kurulu olduğunu belirten Levent Eraslan, "Instagram sayfalarına da paralı reklam yaptırarak özellikle çok takipçili sayfaların kullanıcılarını hedefleyen bu dolandırıcılık yönteminde, kullanıcıdan az miktarda para istenerek, iddia maçlarını oynayacağını söyleyip daha büyük paralar kazanacağını vaad ederek kullanıcıya gönderdiği paradan daha yüksek miktarları banka hesaplarına yatırarak başlıyorlar.

(Fotoğrafta SODİMER Başkanı Levent Eraslan)