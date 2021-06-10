Mersin'de kamu görevlisi kılığında dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı
Mersin'de 8 Haziran'da merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde yaşanan olayda tatlı imalathanesine gelip, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sözde denetim yapan takım elbiseli 3 kişi, işletmeci A.S.I.'yı (25) 700 TL dolandırdı. Şüphelilerden G.D. (62), kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Tatlı almaya gittim" şeklinde konuştu.
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan takım elbiseli 3 kişi, A.S.I.'nın işlettiği tatlı imalathanesine gitti. Denetim yapacaklarını söyleyen bu kişiler, bir süre imalathaneyi gezdikten sonra, eksikler bulunduğunu belirterek, A.S.I.'dan 2 bin TL istedi. İşletmecinin sadece 700 TL'si olduğunu belirtmesi üzerine, şüpheliler bu parayı alıp, iş yerinden çıktı ve araçla uzaklaştı.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.S.I., polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin F.K. (40), A.A. (58), G.D. olduğunu tespit etti.
Benzer çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
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