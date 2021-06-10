Mersin'de kamu görevlisi kılığında dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan takım elbiseli 3 kişi, A.S.I.'nın işlettiği tatlı imalathanesine gitti. Denetim yapacaklarını söyleyen bu kişiler, bir süre imalathaneyi gezdikten sonra, eksikler bulunduğunu belirterek, A.S.I.'dan 2 bin TL istedi. İşletmecinin sadece 700 TL'si olduğunu belirtmesi üzerine, şüpheliler bu parayı alıp, iş yerinden çıktı ve araçla uzaklaştı.