Altan Gördüm hakkında dolandırıcılık suçlaması

2018 yılında Beşiktaş'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Altan Gördüm tarafından kurulan Credit Bebek İnşaat Yatırım Limited isimli şirket, Şubat ayında Gonca Aytaş ve Egemen Çevik'e devredildi.

PARASINI ALAMADIĞINI İDDİA ETTİ

Şirket sahibi Altan Gördüm, yapılan devir sözleşmesine rağmen ücretinin yatırılmadığını ileri sürerek geçtiğimiz günlerde icra müdürlüğüne başvurarak paranın tahsil edilmesini istedi. Taraflar, borca itiraz etti. Dosya İcra Hukuk Mahkemesine gönderildi.

DOLANDIRILIYORUZ İHBARI

İddiaya göre taraflar arasında icra işlemleri devam ederken Altan Gördüm tarafından, özel bir şirkete 400.000 liralık bir bono verildi. Bunun üzerine bono sahibi tarafından Credit Bebek isimli şirket aleyhine yeni bir icra takibi başlatıldı.

Şirketin yeni sahibi Gonca Aytaş ve Egemen Çevik ise Altan Gördüm'ün şirketi zarara uğratmak için olmayan bir borca ilişkin bono düzenleyerek şirketi zarara uğrattığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirket defterlerinin incelendiğinde şirketin Credit Bebek'ten bir alacağının bulunmadığının görüleceğini ileri süren yeni sahipler, Altan Gördümün dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini ileri sürdü. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.