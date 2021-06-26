Afyonkarahisar'da dolandırıcılık şoku: 14 bin TL’sini kaptırdı! 50 bin TL daha gönderecekken...

"OĞLUMA DA BABAN İFADE VERİYOR, ZİYNET EŞYALARINI GETİR DEMİŞLER"



Durumdan şüphelendiğini ve Sultandağı Emniyet Müdürlüğüne gittiğini belirten Çolak olayı şöyle anlattı:





"Küçük telefon aldırmışlardı bana, o telefonla görüştük. Ziraat bankasının önüne gel dur, sağına ve soluna bak dur krediler başvurusuna gir dedi. Krediler başvurusuna gireceksin oradan dedi 50 bin lira para talep edeceksin dedi. Tamam dedim. Krediler bölümüne girdim. Biraz rahatsız oldum. Dedim ben ney yapıyorum dedim. Oradan döndüm İlçe Emniyet Müdürlüğüne ağır ağır telefonda onlarla konuşarak girdim. Telefonu orta yere koydum ve benim başımda bu hal var dedim. Onlar dediler dur dinlemede kalsın. Dinlemede kaldı biraz 10 dakika kadar. Bildiler onlar sanırım ve telefonu iptal ettiler. Birde komiserim dedi evi de rahatsız eder bunlar dedi. Eve aynen oğlum Ahmet Çolak'a telefon etmişler. Baban Afyon savcılıkta ifade veriyor ama durumu cezaevine girecek gibi senin ziynet eşyan ne var? Oda tabi ki hiçbir şey bilmediği için benim eşimin biraz bilezikleri var demiş. Tamam demişeler o bilezikleri hemen alıyorsun, oradan bir emanet araba alıyorsun, kimseyi yanına almıyorsun tek başına Sultandağı Dörtyol mevkiine geliyorsun. Benim oğlumda hemen birden heyecanlanmış, hemen bir taksi bulmuş, bilezikleri almış Sultandağı emniyeti köye ekip yollamıştı benim oğlumla karşılaşıyorlar onlarla beraber geri dönüyorlar eve geliyorlar. Ona soruyorlar sen nere gidiyordun. Demiş durum böyle böyle babam Afyon'da ifade veriyor, böyle bir durum varmış. Benden altın istediler. Demişler böyle bir şey yok."