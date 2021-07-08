Hapisten çıktı, üzerine benzin döküp kendini yaktı

YANARKEN ''ÖLMEK İSTİYORUM'' DİYE BAĞIRDI

Dükkân sahiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan şahsın abisinin cezaevinde olduğunu söyleyen vatandaşlardan N.Ü, "Karşıdaki bahçeye girmiş. Yaşamak istemiyorum artık diyerek üzerine benzin dökmüş. Alevler içinde yanarken hurda buzdolabına çarpıp yere düşmüş. Mahalle sakinleri köpük sıkarak söndürmüş. Buralarda görüyordum. Madde bağımlısı büyük ihtimalle. Kapının önünde dikilip boş boş bakınırdı. Benim burada gördüğüm kadarıyla öyleydi. Abisi de şu ân cezaevinde. Hayata bu şekilde bir küskünlüğü vardı belki de. Yanarken de ölmek istemiyorum diye bağırıyordu" konuştu.