Hapisten çıktı, üzerine benzin döküp kendini yaktı
Bursa’da cezaevinden yeni çıkan şahıs, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini yaktı. Alev alev yanan gencin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Şahsın amcasının da aynı sokakta birkaç yıl önce kendini yaktığı ortaya çıktı.
Feci olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaşpaşa Mahallesinde, saat 11.00 sularında meydana geldi. Hapishaneden yeni çıktığı öne sürülen Uğur Can B. (26), "Yaşamak istemiyorum" dedi ve üzerine benzin döküp kendini yaktı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Sokaktaki esnafın çığlıkları duyması üzerine alev topuna dönen genç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Uğur Can B'nin vücudunda 2. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Genç, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YANARKEN ''ÖLMEK İSTİYORUM'' DİYE BAĞIRDI
Dükkân sahiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan şahsın abisinin cezaevinde olduğunu söyleyen vatandaşlardan N.Ü, "Karşıdaki bahçeye girmiş. Yaşamak istemiyorum artık diyerek üzerine benzin dökmüş. Alevler içinde yanarken hurda buzdolabına çarpıp yere düşmüş. Mahalle sakinleri köpük sıkarak söndürmüş. Buralarda görüyordum. Madde bağımlısı büyük ihtimalle. Kapının önünde dikilip boş boş bakınırdı. Benim burada gördüğüm kadarıyla öyleydi. Abisi de şu ân cezaevinde. Hayata bu şekilde bir küskünlüğü vardı belki de. Yanarken de ölmek istemiyorum diye bağırıyordu" konuştu.
AMCASI DA AYNISINI YAPMIŞ
12 farklı suç kaydının olduğu öğrenilen şahsın amcasının da birkaç yıl önce aynı yerde kendini yakıp canına kıydığı öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye çift ödeme! Zamlı maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...
- MSB açıkladı! Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? 2021 ikinci dönem bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...
- 4D'li taşeron işçi ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 3. ilave tediye ödeme tarihi ne zaman? Bayramdan önce...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?
- İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları
- İl içi yer değiştirme başvurusu nereden yapılır? MEB 2021 öğretmen il içi tayin başvuru ve atama takvimi
- Aşk 101'den flaş tarih açıklaması... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon tarihi...
- İtalya İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2020 final tarihi açıklandı mı, ayın kaçında?
- YKS sonuçları için kritik tarih... YKS TYT - AYT - YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler hangi tarihte başlıyor?
- Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu? Beklenen açıklama geldi...
- MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR sorgulama ekranı...