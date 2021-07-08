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Hapisten çıktı, üzerine benzin döküp kendini yaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Hapisten çıktı, üzerine benzin döküp kendini yaktı

Bursa’da cezaevinden yeni çıkan şahıs, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini yaktı. Alev alev yanan gencin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Şahsın amcasının da aynı sokakta birkaç yıl önce kendini yaktığı ortaya çıktı.

Feci olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaşpaşa Mahallesinde, saat 11.00 sularında meydana geldi. Hapishaneden yeni çıktığı öne sürülen Uğur Can B. (26), "Yaşamak istemiyorum" dedi ve üzerine benzin döküp kendini yaktı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Sokaktaki esnafın çığlıkları duyması üzerine alev topuna dönen genç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Uğur Can B'nin vücudunda 2. derece yanıklar olduğu tespit edildi. Genç, ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YANARKEN ''ÖLMEK İSTİYORUM'' DİYE BAĞIRDI

Dükkân sahiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan şahsın abisinin cezaevinde olduğunu söyleyen vatandaşlardan N.Ü, "Karşıdaki bahçeye girmiş. Yaşamak istemiyorum artık diyerek üzerine benzin dökmüş. Alevler içinde yanarken hurda buzdolabına çarpıp yere düşmüş. Mahalle sakinleri köpük sıkarak söndürmüş. Buralarda görüyordum. Madde bağımlısı büyük ihtimalle. Kapının önünde dikilip boş boş bakınırdı. Benim burada gördüğüm kadarıyla öyleydi. Abisi de şu ân cezaevinde. Hayata bu şekilde bir küskünlüğü vardı belki de. Yanarken de ölmek istemiyorum diye bağırıyordu" konuştu.

AMCASI DA AYNISINI YAPMIŞ

12 farklı suç kaydının olduğu öğrenilen şahsın amcasının da birkaç yıl önce aynı yerde kendini yakıp canına kıydığı öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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