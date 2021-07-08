Yalova'da korkunç olay: Komşusunu öldürüp 2 kişiyi de yaralayan emekli albay intihar etti

Bu sırada silahını çıkaran Ferah, art arda tetiğe bastı.



Ferah'ın tabancasından çıkan mermiler, Mehmet Ödef ve kavgayı ayırmaya gelen site bekçisi Osman Yiğit ile site sakini Tuncay Merve'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ödef'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve ise Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.