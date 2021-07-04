Malatya'da intihar eden genci polis kurtardı!

Bunun üzerine M.M.'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, 02.15 sularında Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde devriye atan ekipler bölgede bulunan bir parkta ağaca asılı halde bir kişiyi gördü. Hızla olay yerine intikal eden ekipler ağaca eşofmanla asılı haldeki şahsı eşofmanı keserek aşağı indirdi.