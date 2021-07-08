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Son dakika: Ankara’daki katliamda yürek yakan kareler: Gözyaşları sel oldu! Kızını ve iki torununu öldürüp intihar etmişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika: Ankara’daki katliamda yürek yakan kareler: Gözyaşları sel oldu! Kızını ve iki torununu öldürüp intihar etmişti

Son dakika haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde cinnet getiren Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak ile torunları Merve ve Ömer İsmail Atsak'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahı kalbine doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Anne ve çocukları gözyaşları ile bugün defnedildi. Aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Ankara'da cinnet getiren Öznur Aydın eşine ait ruhsatsız tabanca ile kızı Meryem ile iki torununu katletmişti.

Eşiyle sorunlar yaşayan Meryem Aksak(27), Ömer (2) ve Merve (1) yanına alarak anne ve babasının Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde bulunan Mesudiye apartmanı geldi.

Meryem ile anne Öznur Aydın(55) aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Öznur Aydın, inşaat işiyle uğraşan eşine ait ruhsatsız silah alarak önce kızı Meryem ateş açtı ardından torunlarına kurşun yağdırdı.

Gözü döken Öznur Aydın, silahı kalbine doğrultarak intihar girişiminde bulundu.

DELİLLER İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Evde delil olabilecek tüm materyallar ile olayda kullanılan silah balistik incelemeye gönderildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından aile yakınları tarafından alınan cenazeler Ortaköy Mezarlığına getirildi.

Aile yakınları ile sevenleri anne be çocukları için göz yaşları sel oldu.

Baba Özgür Atsak, eşi Meryem ile çocukları Ömer ve Meryem son kez bir araya geldi.Cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'nın durumu kritik olduğu öğrenildi.

Kızı ve iki torununu katletti KIZI VE İKİ TORUNUNU KATLETTİ
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