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Boşanma sürecinde olduğu eşini kurşun yağmuruna dizdi! Duruşmaya sedyeyle geldi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Boşanma sürecinde olduğu eşini kurşun yağmuruna dizdi! Duruşmaya sedyeyle geldi

İstanbul'un Şişli ilçesinde, boşanma sürecinde olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya peş peşe kurşun sıkan Samet Mutlu'nun yargı süreci başladı. Mahkemeye sedye ile gelen Sabiha Mutlu, acısını dile getirerek, eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Şişli'de boşanma sürecinde olduğu karısına tabancayla 5 yerinden ateş eden tutuklu zanlı Samet Mutlu'nun 2 farklı suçtan 20 seneye kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk mahkemesine şikayetçi Sabiha Mutlu sedyeyle getirildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki mahkemeye şikayetçi Sabiha Mutlu sedyeyle gitti. Mahkemede taraf avukatları hazır halde bulunurken, tutuklu zanlı Samet Mutlu, koronavirüs (kovid-19) olduğu sebebiyle mahkemeye katılmadı. Mahkeme eksik konuların giderilmesi için ileri bir tarihe alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine verdi. Mahkeme çocuğun babasıyla ise haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı. Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

''EVLİLİĞİM BOYUNCA BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI''

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Sabiha Mutlu,"Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum. Televizyonda gördüğü gibi 'işte bak 3 sene yatmış çıkmış, bende seni vururum' evliliğim boyunca öldürmek için bana teşebbüs etti. Bıçakla yatırdı, kızım kurtardı. Silah çekti polis kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor" dedi.

''SENİ ÖLDÜRECEĞİM, KURTULUŞUN YOK''

Anne Sevgi Bircan ise olay gününü "Kızım çocuğunu almaya gittiğinde silahını hazırlayıp kızımı beklemiş. Torunum Azra' ya demiş ki 'Annene kurşun sıkacağım' demiş. Torunumu kızıma vermemiş. Sonra kızıma vurmuş ve arka arkaya ateş etmeye başlamış. Kızım eliyle kafasını korumuş yoksa eli yerine beyninden vurulacaktı. Komşular çevreden saksı fırlatmış onun üstüne durdurmak için. Kızım ile henüz boşanmamışlardı, davaları devam ediyordu. Eğer komşular saksı atmasa kızımı öldürecekti. Zaten 'Seni öldüreceğim, kurtuluşun yok' diyormuş.Tam iki ay oldu. Kızım şuan tuvalete bile kendisi gidemiyor. Kızımın sinir ağrıları çok fazla sabahlara kadar ağlıyor. Doktor ağrıları geçmez kolay kolay diyor. Sabahlara kadar ölüyorum anne diye ağlıyor" diyerek anlattı.

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