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Askerler güvertede nöbet tuttu! ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Askerler güvertede nöbet tuttu! ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti!

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Yaklaşık 1 saatte Fatih  Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

ABD Donanmasına ait T-EPF 8 Borda numaralı 'USNS Yuma' isimli hızlı ikmal gemisi saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

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