04 Haziran 2021, Cuma
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Kadına şiddet uygulayan zorbalara kötü haber! AK Parti harekete geçti

, kadına şiddet olaylarının önüne geçmek için 4. Yargı Paketi hazırlıklarını tamamladı. 32 maddelik teklifte kadına şiddetten, tutuklamada somut delil şartı aranmasına kadar birçok yenilik var. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Kadına şiddet uygulayan zorbalara kötü haber! AK Parti harekete geçti

, 4. Yargı Paketi'ni tamamladı. Kadına söven onu acımasızca döven ve öldürenlere çok ağır cezaların geleceği açıklandı.

- Ayrıldığı eşine şiddet uygulayan eski koca, yıllarca hapis yatacak

- Öldürme halinde ağırlaştırılmış müebbet alacak

- Kaçıran ve alıkoyma suçunu işleyenler de ağır cezalık olacak

4. yargı paketinin ayrıntıları netleşti 4. YARGI PAKETİNİN AYRINTILARI NETLEŞTİ

- Yargılamada asla ağır tahrik uygulanmayacak

- İddianameye kesinlikle kadını küçük düşürecek belge konulmayacak





'de , eski eşi tarafından katledildi. Kızının "Annemi kurtarın çığlıkları" hafızalardan silinmedi.



'da , eşi Meral'i kızgın yağla yaktı. Genç kadın "Ölmek istemiyorum" diye ağladı.




YARGIDA ÇOK ÖZEL AYAR
Adalet Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı görüşmeler sonucunda hazırlanan ve çerçevesinde hazırlanan 4. Yargı Paketi çalışmaları tamamlandı.

ADLİ KONTRELE ÜST SINIR: Adli kontrol tedbirinin üst sınırı asliye cezalarda 2, ağır'da 3, zorunlu hallerde 5 yıl, suçlarında ise 6 yıl olabilecek. Ev hapsinde, kişinin evde geçirdiği sürenin yarısı cezasından düşürülecek.

TUTUKLAMADA "SOMUT DELİL" ŞARTI: Terör, kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi katalog suçlardan tutuklamada "somut delil" şartı aranacak.

İDDİANAMELERE 'ÖZEL HAYAT' AYARI: Yine suçlama dışındaki deliller, lekelenmeme hakkı ve özel hayata saygı çerçevesinde iddianameye konulacak. Yargılama sonunda berat edenlerin telefon dinleme kayıtları imha edilecek.

VERGİ SUÇLARI İÇİN DE ETKİN PİŞMANLIK: Vergi suçlarında da "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanacak. Buna göre, kişiler yargısal süreç başlamadan önce "etkin pişmanlık"tan yararlanırsa ödeyeceği ceza yüzde 50, yargısal süreç başladıktan sonra yararlanırsa yüzde 25 indirimli olacak.



KADINA ŞİDDET
Kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir değişiklik yapılacak. Kasten öldürme, yaralama, eziyet ve alıkoyma suçlarının boşanmış eşe karşı işlenmesi hali ağırlaştırıcı sebep sayılacak. Bu suçlar daha önce sadece eşe karşı işlendiğinde ağırlaştırıcı sebep kabul ediliyordu.



ÇEVİRMELERDE YENİ DÖNEM
Haklarında yakalama kararı bulunanlar, otel ve yol çevirmesinde hemen gözaltına alınıyorlardı. Bu uygulama artık sona eriyor. Bu durumdaki kişilere bir defaya mahsus taahhütte bulunma hakkı veriliyor. Kişiler belirlenen tarih ve saatte adliyede hazır olacaklarına söz verirlerse gözaltına alınmayacak.

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