Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'tan çıldırtan sözler: "Bir şey sorabilir miyim?"
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldüren Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Sanık Arduç'un mahkeme heyetine sorduğu soru dikkat çekti.
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın altıncı duruşması görüldü.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.
Mahkeme heyeti başkanının, "Söylemek istediğin var mı?" sorusu üzerine sanık Arduç, "Hayır" yanıtını verdi.
Duruşmaya katılan polis memurlarından Zeki Çelik ise "Olaydan dolayı vazife malulü olarak emeklilik başvurusunda bulundum. Kolumda yüzde 60 güç kaybı var." dedi.
Mahkeme heyeti, polis memuru Çelik hakkında ilgili raporun dosyaya geldiğini ancak eksik hususların giderilmesi için Çelik'in hastaneye sevk edilerek kolundan EMG çekilmesini kararlaştırdı.
Heyet, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.
"BİR ŞEY SORABİLİR MİYİM?"
Bu esnada, "Bir şey sorabilir miyim?" diyerek söz alan sanık Arduç, "Bir dahaki duruşmada karar çıkacak mı?" şeklinde soru yöneltti.
Mahkeme heyeti başkanı da eksik hususların tamamlanması gerektiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'yi bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.
İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.
Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020'de görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 24 Eylül 2020'de görülen dördüncü duruşmasında, polis memuru Çelik hakkında adli tıp kurumundan istenen kati raporun hazırlanmaması üzerine raporun çıkacağı süre dikkate alınarak, Ceren Özdemir davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve tutukluluğu devam eden sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Davanın 19 Ocak'ta yapılan duruşmasında ise polis memuru Çelik ile ilgili kati raporun hazırlanacağı süre dikkate alınarak, duruşma ertelenmişti.
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