Ceren Özdemir davasında flaş gelişme! Adalet Bakanlığı görüş bildirdi: Anayasa Mahkemesi incelesin

"Başsavcılıkların elim olayı aydınlatabilecek ve sorumluların tespitine yarayabilecek bütün delilleri toplayıp toplamadığı, soruşturmada varılan sonucun elde edilen tüm delillerin kapsamlı, nesnel ve tarafsız analize dayanıp dayanmadığı, olayın hangi koşullar altında meydana geldiğini ortaya koymaya elverişli soruşturmanın yürütülüp yürütülmediği, ilgili mevzuatın uygulanmasında açık ve bariz takdir hatası olup olmadığı, Özgür Arduç'un firarı konusunda ilgili personelin tutumunun yaşam hakkının ihlalini gerektirip gerektirmediği konusunun bilgi ve değerlendirmeler ışığında incelenmelidir."

'ARDUÇ SÖZDE TESPİT İLE AÇIK CEZAEVİNE ALINMIŞ, GERÇEK TESPİT YAPILMAMIŞ'

Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği görüş yazısında, Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç'un cezaevi süreci, firarı ve yakalanma süreciyle ilgili kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı konusunda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Başkontrolörü ve Teftiş Kurulu'nun inceleme yaptığını bildirdi. Hazırlanan 13 Aralık 2019 tarihli özel denetim raporunda katil Özgür Arduç için verilen iyi hal kararlarının, 'iyileştirme faaliyetleriyle ilgili tespitlerde bulunulmadan, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınmadan verildiği, gerçek anlamda değerlendirme içermediği, sözde tespit sonucu' açık cezaevine ayrılma kararı verildiği tespit edildi.

Raporda, kurumun fiziki yapısı, personel sayısının yetersizliği, uzman ya da diğer görevli başına düşen hükümlü ve tutuklu sayısının fazlalığı gibi tespitler de yapıldı. Bu sorunlardan bağımsız olarak, sınırlı sayıda da olsa bazı hükümlüler için usulüne uygun işlem yapılmamış olması ve olumsuzluğun geneli etkilediği değerlendirmesi yapılarak, idarenin bu konuda zafiyet gösterdiği sonucuna varıldı. Raporda sorumlular hakkında işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirmesi yapılarak suç duyurusunda bulunuldu.